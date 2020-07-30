Депутат ГД просит не строить многоэтажки на месте краснодарской спортшколы №4

Аргументы Недели → Политика

30 июля 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

К депутату Госдумы Владимиру Евланову обратились жители Краснодара, которые попросили его сохранить местную спортивную школу №4. Соответствующее обращение парламентарию передал руководитель инициативной группы Артем Шостак, который выступил таким образом от имени юных спортсменов и их родителей. Все они оказались обеспокоены тем, что по новому генплану краевой столицы на участке 23:43:0402001:340, где расположены школа, картодром и велодром, предполагается строительство жилых многоэтажек.

Авторы обращения отмечают, что на этой площадке активно занимаются ВМХ-спортом, который востребован у горожан. А спортсмены, тренирующиеся на базе школы, имеют уже ряд высоких наград. При этом, если не станет такой площадки, они будут вынуждены тренироваться далеко от дома и даже выступать от лица других регионов. Также инициативная группа просит разместить на территории спортшколы, которая для этого достаточно велика, спортплощадку, на которой смогли бы заниматься все желающие.

Евланов направил по этому поводу обращение к главе города Евгению Первышову. К своему депутатскому запросу он приложил обращение инициативной группы. «От развития физической культуры и спорта зависит и здоровье нации, и престиж нашей страны на международном уровне. Спортивные достижения являются не менее важной политической задачей, чем все остальные. Поэтому решение подобных вопросов должно стать первоочередной задачей руководства при планировании различных мероприятий по благоустройству», - прокомментировал ситуацию парламентарий. Он попросил Первышова лично проинформировать его о решении по этому вопросу. Депутат со своей стороны рекомендовал городу сохранить велотрек и рассмотреть возможность строительства дополнительной спортивной площадки.