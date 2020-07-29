Видео, как перевозят МиГ-29 внутри Ан-22

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29 июля 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото: МиГ-29,сайт Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеоролик, на кадрах которого запечатлена транспортировка истребителя четвертого поколения МиГ-29 внутри самолета Ан-22.

С МиГ-29 сняли хвостовое оперение и крылья, чтобы перевезти истребитель из Московской области в Тверскую, и установить в качестве памятника на территории Тверского суворовского училища. Отмечается, что детали разместили на ложементах, а фюзеляж закрепили в грузовой кабине Ан-22.

Ранее сообщалось, что спутнику впервые удалось зафиксировать запуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» и получить изображение российского боеприпаса.