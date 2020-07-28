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Спутник сфотографировал пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Спутник сфотографировал пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Фото: соцсети

Запуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» оказался запечатлён космическим орбитальным аппаратом «Sentinel-2a», находившимся над арктической частью России. Сообщает портал Авиа. Про., ссылаясь на издание Forbes.

Это первый случай, когда спутнику удалось зафиксировать и получить изображение российской гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. «Подводные лодки ВМС США потратили годы на слежку за российскими военными кораблями, надеясь сделать снимки ракетных испытаний через перископ. Это легенды времен холодной войны, обладающие умом, умением, смелостью и терпением. Теперь по чистой случайности коммерческий спутник, летевший в 488 милях над Землей, запечатлел именно это. Необычное событие произошло в Баренцевом море, на арктическом севере России. Вы можете ясно видеть желтый огненный шар, когда ракета вырывается из пусковой шахты. То, что спутник захватил запуск ракеты, было невероятной удачей. Вы можете увидеть это на площадке Sentinel 23 июля с координатами сетки 70.09378, 32.75932 (70 ° 5'37.61 "N, 32 ° 45'33.55" E)», - цитирует Авиа.Про. первоисточник.

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