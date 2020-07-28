Почему протесты в Америке могут оказаться опасными для России, объяснил Пушков

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28 июля 2020, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему массовые протесты в США, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, могут негативно сказаться на России.

Пушков заметил, что в Соединенных Штатах не решены расовые и социальные проблемы. В качестве примера Пушков рассказал о высшем образовании в Америке, где «более сильному профессионально белому будут предпочитать черного в силу цвета его кожи».

«Погромщики из Антифа и ВLM интересуются не университетским образованием, а властью и господством в обществе», - подчеркнул сенатор. Он добавил, что подобная ситуация со временем может распространиться и на другие страны.