Почему протесты в Америке могут оказаться опасными для России, объяснил Пушков
28 июля 2020, 08:42[ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Алексей Пушков объяснил, почему массовые протесты в США, начавшиеся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, могут негативно сказаться на России.
Пушков заметил, что в Соединенных Штатах не решены расовые и социальные проблемы. В качестве примера Пушков рассказал о высшем образовании в Америке, где «более сильному профессионально белому будут предпочитать черного в силу цвета его кожи».
«Погромщики из Антифа и ВLM интересуются не университетским образованием, а властью и господством в обществе», - подчеркнул сенатор. Он добавил, что подобная ситуация со временем может распространиться и на другие страны.
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