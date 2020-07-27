В Госдуме объяснили «связь» Зеленского с «кураторами» Белого дома

Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовывает все решения по стране с послом из Соединённых Штатов.
«Когда Зеленский говорит с лидерами мировых держав – с президентом РФ Путиным, с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель, он дает какие-то обязательства и находится за столом переговоров, как равный среди равных, но после возвращения на Украину ситуация кардинально меняется», - высказал он.
Водолацкий отметил, что на Украине правят националисты и кураторы из Белого дома. По его словам, в Киеве все вопросы решают через посла США, поэтому ни одно из соглашений там не работает. Он добавил, что стране нужен «проукраинский президент».
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