В Госдуме объяснили «связь» Зеленского с «кураторами» Белого дома

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27 июля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk /globallookpress.com

Заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовывает все решения по стране с послом из Соединённых Штатов.

«Когда Зеленский говорит с лидерами мировых держав – с президентом РФ Путиным, с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Меркель, он дает какие-то обязательства и находится за столом переговоров, как равный среди равных, но после возвращения на Украину ситуация кардинально меняется», - высказал он.

Водолацкий отметил, что на Украине правят националисты и кураторы из Белого дома. По его словам, в Киеве все вопросы решают через посла США, поэтому ни одно из соглашений там не работает. Он добавил, что стране нужен «проукраинский президент».