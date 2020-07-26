Эксперт прокомментировал разговор Путина и Зеленского

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26 июля 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Андрей Суздальцев, кадр видео youtube.com

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не даст серьезных изменений политике в отношении урегулирования в Донбассе, но Украине надо проявлять хотя бы какую-то инициативу.

Так считает российский политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, Киев в последнее время активизировал свою деятельность по соглашениям в Минске. Зеленский со своей командой надеются на успешное проведение будущего саммита "нормандской четвёрки", считает Суздальцев.

"Понятно, что политику в отношении Донбасса в большей степени контролирует госдепартамент США. Но здесь Украине тоже необходимо проявлять инициативу хоть какую-то. Как-то себя держать на уровне субъекта политики в отношении Евросоюза. В этом плане, конечно, такого рода консультации на уровне президентов не привносят чего-то нового, потому что обычно повторяются старые тезисы, которые надо выполнять", - считает эксперт.

Тем не менее такие контакты полезны, отметил Суздальцев. "Они демонстрируют, что вопрос конфликта остается в центре внимания Москвы и Киева. Это полезно и Москве, и Киеву. Это создаёт такую почву для переговоров, а это всегда лучше, чем почва для войны", - добавил политолог.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов считает, что факт звонка президента Украины Владимира Зеленского главе РФ Владимиру Путину означает, что политик нуждается в поддержке своей позиции.