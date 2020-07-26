Кадыров рассказал, как чеченцы отнеслись к новым санкциям США
26 июля 2020, 15:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Вести.Ru
Рамзан Кадыров рассказал, как жители Чеченской Республики отнеслись к включению его и его семьи в санкционный список Соединенных Штатов. Ранее власти США ввели санкции против Кадырова, его дочерей и жены и обвинили его в нарушении прав человека.
«Те, кто меня видит, говорят мне: "Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке". Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», - заявил Кадыров.
Он добавил, что американские власти могут сколько угодно вводить против него любые ограничения, если у них больше нет других дел.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.