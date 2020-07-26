Кадыров рассказал, как чеченцы отнеслись к новым санкциям США

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26 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести.Ru

Рамзан Кадыров. Фото: соцсети

Рамзан Кадыров рассказал, как жители Чеченской Республики отнеслись к включению его и его семьи в санкционный список Соединенных Штатов. Ранее власти США ввели санкции против Кадырова, его дочерей и жены и обвинили его в нарушении прав человека.

«Те, кто меня видит, говорят мне: "Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке". Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить», - заявил Кадыров.

Он добавил, что американские власти могут сколько угодно вводить против него любые ограничения, если у них больше нет других дел.