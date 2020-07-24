Кадыров объявил о санкциях в отношении Помпео

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24 июля 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Чечни Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 24 июля, объявил о санкциях в отношении государственного секретаря США Майка Помпео. Подчеркивается, что дипломату теперь запрещен въезд на территорию республики.

20 июля Госдепартамент США объявил о введении визовых санкций против Кадырова, под которые также попали жена и дочери главы Чечни.

Рамзан Кадыров отметил, что приглашал Майка Помпео в гости, однако теперь он считает, что не имеет на это право. "Все, отменяю приглашение и объявляю о включении его во все санкции, которые... есть в республике", – подчеркнул политик. Он также выразил возмущение в связи с тем, что американские санкции коснулись членов его семьи. "Где написано, что замужние дочери отвечают за грехи своего отца?" – задался вопросом Кадыров.