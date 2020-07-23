Кадырову присвоено звание генерал-майора Росгвардии

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23 июля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российского государства Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом сообщил сам Кадыров, отметив, что его также перевели из МВД в Росгвардию.

Чеченский лидер объяснил опубликованную ранее фотографию с пулеметами: по его словам, это оружие Росгвардии и оно хранится по всем правилам.

"Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", - написал Кадыров в соцсети.