Кадырову присвоено звание генерал-майора Росгвардии
23 июля 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]
Глава российского государства Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом сообщил сам Кадыров, отметив, что его также перевели из МВД в Росгвардию.
Чеченский лидер объяснил опубликованную ранее фотографию с пулеметами: по его словам, это оружие Росгвардии и оно хранится по всем правилам.
"Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", - написал Кадыров в соцсети.
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