Польский политолог назвал три страны, откуда исходят серьезные угрозы для России

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25 июля 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Onet

военный, фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Сотрудник Высшей школы социальных наук в Познани Павел Семмлер насчитал три самых важных угрозы для современной России. Одна из написанных им книг - "Россия в крови. Терроризм на протяжении двух десятилетий".

Самая большая угроза, по его словам - это Сирия. "В случае с Сирией мы имеем дело с возвращением в страну террористов, которые годами воевали против Башара Асада и не контролировались российскими службами", – пояснил политолог.

Но постепенно опасность из этой страны перетекает на Северный Кавказ, так как после поражения боевики пытаются укрыться в труднодоступных горах. Семмлер считает, что теперь они используют свои знания для борьбы "за свое дело" в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и других регионах России.

Узбекистан является еще одним серьезным источником появления радикалов на территории России, хотя и более скромным по сравнению с Сирией. Это связано с активностью Исламского движения Узбекистана – экстремистской организации (запрещена в России), действующей на территории своей страны и в Туркменистане.