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Avia.pro сообщил об «обнаружении» в Сирии крупнейшей базы радиоэлектронной разведки РФ

, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Avia.pro

Avia.pro сообщил об «обнаружении» в Сирии крупнейшей базы радиоэлектронной разведки РФ
Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

На территории Сирии «обнаружена» крупнейшая российская база радиоэлектронной разведки. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс Avia.pro, развернутая в провинции Хомс база собирает сведения о средствах ПВО, боевой авиации и комплексах связи. О существовании подобного объекта стало известно только сейчас, отмечается в процитированном материале. Предполагается, что оборудование, которым располагают российские военные, позволяет им контролировать обстановку на всей территории Арабской республики.

Ранее сегодня сообщалось, что офицер запаса ПВО Дмитрий Конаныхин назвал оружие, которое могло сбить Boeing MH17 в Донбассе.

ДЦ

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