Дегтярев рассказал о поручении Путина и готовности работать «день и ночь»

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25 июля 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Комсомольская правда

Михаил Дегтярев, фото: twitter.com/degtyarev_info

Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о поручении президента РФ Владимира Путина и готовности работать «день и ночь». После назначения 39-летний Дегтярев знакомится с регионом, совершает рабочие поездки по районам в рабочие и выходные дни.

Как рассказал Дегтярев, ночью он обсуждал подготовку к зиме с главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

По его словам, президент дал поручение быстро познакомиться с регионом. Он отметил, что не боится работы по выходным, в этом нет «ничего страшного». «Ничего страшного, чтобы работать день и ночь. Президент сказал — познакомься с регионом быстро и — к нему на доклад», — рассказал Михаил Дегтярев.

Он подчеркнул, что познакомиться с регионом не получится быстро, если на выходных отдыхать или ходить на митинги.

У Дегтярева, как он говорит, есть две-три недели, чтобы понять ситуацию в крае, а потом будет обсуждаться дата доклада Путину.

Дегтярев сегодня опубликовал видео из Ванино. Анонсировал встречу с предпринимателями. Теперь он собирается в Совгавань.

Напомним, новый глава региона уже уволил трех чиновников из команды Фургала.

В Хабаровске в субботу горожане проводят вторую за день несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.