Сенатор Джабаров заявил, что Климкину грозит уголовное дело за предложение по Крыму

Аргументы Недели → Политика 13+

25 июля 2020, 12:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Российский политик, член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину может грозить уголовное дело за предложение сделать из Крыма проблему для России.

«Крым — территория Российской Федерации, один из ее субъектов, как и город Севастополь», - подчеркнул Джабаров.

Сенатор Джабаров пояснил, что, по сути, Климкин призывает к отделению Крыма от России, и его заявление идет вразрез с поправками, принятыми к Конституции России. Политик подчеркнул, что 24 июля Совет Федерации одобрил закон, позволяющий привлекать человека к уголовной ответственности за призывы нарушить территориальную целостность Российской Федерации.

Джабаров напомнил, что Климкин - уроженец Курской области, выходец из России. Политик заявил, что Павел Климкин может быть привлечен к ответственности за свои высказывания экстремистского толка.