Сенатор Джабаров заявил, что Климкину грозит уголовное дело за предложение по Крыму
25 июля 2020, 12:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: 360tv
Российский политик, член Совета Федерации РФ Владимир Джабаров заявил, что бывшему министру иностранных дел Украины Павлу Климкину может грозить уголовное дело за предложение сделать из Крыма проблему для России.
«Крым — территория Российской Федерации, один из ее субъектов, как и город Севастополь», - подчеркнул Джабаров.
Сенатор Джабаров пояснил, что, по сути, Климкин призывает к отделению Крыма от России, и его заявление идет вразрез с поправками, принятыми к Конституции России. Политик подчеркнул, что 24 июля Совет Федерации одобрил закон, позволяющий привлекать человека к уголовной ответственности за призывы нарушить территориальную целостность Российской Федерации.
Джабаров напомнил, что Климкин - уроженец Курской области, выходец из России. Политик заявил, что Павел Климкин может быть привлечен к ответственности за свои высказывания экстремистского толка.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.