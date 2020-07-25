Жириновский готов встать перед хабаровчанами на колени

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края. Тем самым политик хочет доказать любовь власти к народу.
«Чтобы поняли, как мы их любим, как мы готовы их защищать, считаем, что они во всем правы», - отметил он.
При этом Жириновский попросил местных жителей поддержать врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. По его словам, в нем есть «все хорошее, что было в Фургале», и он продолжит ту же политику. Депутат добавил, что у Дегтярева прекрасный опыт в качестве председателя комитета Госдумы, а «руководить комитетом - это практически вице-премьер».
Ранее Жириновский сообщил, что собирается выдвинуть кандидатуру врио губернатора Хабаровского края на президентские выборы в 2030 году.
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