Жириновский заявил, что Михаил Дегтярев будет бороться за пост президента России

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24 июля 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев. Фото: Википедия

Владимир Жириновский заявил, что собирается выдвинуть кандидатуру врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на президентские выборы в 2030 году.

«Ни одна другая партия не способна прогнозировать свою кадровую политику на 30 лет вперед. Мы — можем и уже сейчас готовы сообщить свои планы», - сказал Жириновский. Он сообщил, что в 2024 году от ЛДПР будет баллотироваться губернатор Смоленской области Алексей Островский, а в 2030 году – Михаил Дегтярев, которого Жириновский обозначил как губернатора Хабаровского края без приставки «врио». Также лидер ЛДПР назвал кандидатов в президенты на 2036 и 2042 годы – ими станут замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов и депутат Госдумы Василий Власов соответственно.