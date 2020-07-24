Жириновский заявил, что Михаил Дегтярев будет бороться за пост президента России
24 июля 2020, 10:42[ «Аргументы Недели» ]
Владимир Жириновский заявил, что собирается выдвинуть кандидатуру врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на президентские выборы в 2030 году.
«Ни одна другая партия не способна прогнозировать свою кадровую политику на 30 лет вперед. Мы — можем и уже сейчас готовы сообщить свои планы», - сказал Жириновский. Он сообщил, что в 2024 году от ЛДПР будет баллотироваться губернатор Смоленской области Алексей Островский, а в 2030 году – Михаил Дегтярев, которого Жириновский обозначил как губернатора Хабаровского края без приставки «врио». Также лидер ЛДПР назвал кандидатов в президенты на 2036 и 2042 годы – ими станут замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов и депутат Госдумы Василий Власов соответственно.
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