Дегтярев рассказал, зачем держит на холодильнике пятитысячную купюру
24 июля 2020, 07:49[ «Аргументы Недели» ]
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался, что у него на холодильнике висит пятитысячная купюра. Ранее он заявлял о том, что повесил на холодильник магнитик с изображением 500-рублевой банкноты, передает КП.
В одном из интервью Дегтярев заявил, что повесил на холодильник 500-рублевый магнитик с изображением Соловецкого монастыря. Врио губернатора Хабаровского края пошутил, что православные кресты приносят счастье, а продукты портятся меньше. Видео с этим заявлением развеселило хабаровчан.
«На моем холодильнике висит Хабаровск – пятитысячная купюра. Уже давно. Хабаровчане, не обижайтесь. Когда было интервью, висело 500 рублей с Соловецким монастырем. Последние годы висит Хабаровск. Продукты не портит», - пошутил Дегтярев.
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