Дегтярев рассказал, зачем держит на холодильнике пятитысячную купюру

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Деньги. Фото: pixabay.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался, что у него на холодильнике висит пятитысячная купюра. Ранее он заявлял о том, что повесил на холодильник магнитик с изображением 500-рублевой банкноты, передает КП.

В одном из интервью Дегтярев заявил, что повесил на холодильник 500-рублевый магнитик с изображением Соловецкого монастыря. Врио губернатора Хабаровского края пошутил, что православные кресты приносят счастье, а продукты портятся меньше. Видео с этим заявлением развеселило хабаровчан.

«На моем холодильнике висит Хабаровск – пятитысячная купюра. Уже давно. Хабаровчане, не обижайтесь. Когда было интервью, висело 500 рублей с Соловецким монастырем. Последние годы висит Хабаровск. Продукты не портит», - пошутил Дегтярев.