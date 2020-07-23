Новый глава Хабаровского края оценил реакцию жителей на арест Фургала

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23 июля 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Соловьев-LIVE

Михаил Дегтярев. Фото: Википедия

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил реакцию жителей на арест губернатора региона Сергея Фургала. Он отметил, что решение хабаровчан заступиться за Фургала – достойное.

Дегтярев считает, что если поначалу реакция жителей была искренняя, то теперь протесты и митинги подогреваются извне. Целью врио губернатора региона назвал получение политических очков и протесты в сторону политики Москвы.

«Я действительно не позволю себе никому диктовать условия самому и не позволю никому диктовать условия мне - ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами... По той простой причине, что я себя уважаю», - добавил он.