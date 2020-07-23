Новый глава Хабаровского края оценил реакцию жителей на арест Фургала

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев оценил реакцию жителей на арест губернатора региона Сергея Фургала. Он отметил, что решение хабаровчан заступиться за Фургала – достойное.
Дегтярев считает, что если поначалу реакция жителей была искренняя, то теперь протесты и митинги подогреваются извне. Целью врио губернатора региона назвал получение политических очков и протесты в сторону политики Москвы.
«Я действительно не позволю себе никому диктовать условия самому и не позволю никому диктовать условия мне - ни бизнесу, ни местным мужчинам в красивых костюмах, которые когда-то были в спортивных костюмах, ни скандирующей толпе под окнами... По той простой причине, что я себя уважаю», - добавил он.
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