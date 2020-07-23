Дегтярев предложил снизить тарифы на коммунальные услуги для хабаровчан
23 июля 2020, 07:01[ «Аргументы Недели» ]
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить тарифы для населения по всем видам услуг ЖКХ.
Об этом стало известно в ходе совещания по вопросам ЖКХ, где новому главе края сообщили о долгах населения за газ.
Дегтярев отметил, что неплатежи у населения – исключительно из-за высоких тарифов.
«У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ», – сказал врио губернатора, подчеркнув, что необходимо ввести дополнительные субсидии, обратиться в правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы.
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