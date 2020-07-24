Дегтярев сообщил об увольнении трех чиновников из команды Фургала

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24 июля 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Михаил Дегтярев, duma.gov./globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о кадровых перестановках в правительстве региона. По его словам, сменятся «три важных чиновника».

«Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме», - пояснил он.

Дегтярев отметил, что Захар Синяговский написал заявление об уходе с должности советника губернатора, но он сосредоточится на партийной работе: «Исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае». Он добавил, что сейчас ждет заявление об отставке зампреда правительства края Юрия Золочевского.

Ранее Дегтярев обещал, что сохранит команду арестованного Сергея Фургала: «Никаких революций, сноса руководителей не будет». При этом он не исключал, что какие-то должности могут освободиться.