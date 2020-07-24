Путин отреагировал на ситуацию на границе Азербайджана и Армении
24 июля 2020, 20:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Глава государства отметил, что Москва чувствительно относится к образовавшемуся там конфликту.
«Наши отношения с некоторыми странами СНГ и, что немаловажно, для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе», - пояснил он.
Ранее в Кремле призвали обе страны к сдержанности, к незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня и к остановке любых проявлений насилия.
Столкновения на границе Азербайджана и Армении начались 12 июля. При этом Баку заявлял о гибели 12 своих военных, среди которых был генерал. В Ереване сообщили о пяти погибших военных, а также о десяти раненных, в том числе мирном жителе.
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