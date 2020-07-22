Минобороны Армении: «Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери»
22 июля 2020, 12:52[ «Аргументы Недели» ]
Из Еревана поступило сообщение о том, что неожиданная атака войск Азербайджана была успешно отбита армянскими военными. Азербайджанцы, по данным все того же источника, потеряли до десяти единиц бронетехники, нескольких беспилотников и несколько десятков военнослужащих.
21 июля «в 22:30 в направлении позиции Анвах (Бесстрашный) подразделения специального назначения противника предприняли очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери», - сообщает Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана отрицает наличие потерь в своих рядах.
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