В Кремле оценили призыв Помпео создать альянс против Китая
24 июля 2020, 16:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео о создании альянса против Китая. По его словам, Пекин является союзником Москвы.
«Хочу напомнить слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то, мы не дружим против кого-то … В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участие. Китай является нашим союзником, нашим партнером, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнерского характера», - пояснил он.
По его словам, интеграционное или политическое объединение должно быть направлено на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды.
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