Политолог объяснил, почему Америка не может договориться с Россией
24 июля 2020, 11:49[ «Аргументы Недели» ]
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган заявил, что прогресс в отношениях с Россией «практически невозможен». Политолог Андрей Манойло объяснил, почему Америке выгодна такая позиция.
«Выступая как официальное лицо, как представитель руководства госдепартамента, Стивен Биган, по сути, указывает не на "агрессивность" России и ее "неспособность к диалогу", а на собственное бессилие… То есть они делают хорошую мину при плохой игре, расписываясь в собственном бессилии», - считает Манойло. По его словам, Госдеп не в силах найти подходы к Москве. В таком положении Майку Помпео выгоднее иметь Россию в качестве противника, с которым нельзя договориться, а значит и нельзя в этом провалиться, передает Радио Sputnik.
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