В США заявили, что достижение прогресса в отношениях с Россией практически невозможно

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23 июля 2020, 08:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг США. Фото: pixabay.com

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган считает, что достижение прогресса между США и Россией практически невозможно из-за внешней политики РФ.

Биган заявил, что предпринимаемые Америкой действия являются не более чем ответом на модель поведения, которой придерживается Россия.

«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России - это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения, которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме», - уверен американский политик.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России.