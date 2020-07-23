В США заявили, что достижение прогресса в отношениях с Россией практически невозможно
23 июля 2020, 08:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Стивен Биган считает, что достижение прогресса между США и Россией практически невозможно из-за внешней политики РФ.
Биган заявил, что предпринимаемые Америкой действия являются не более чем ответом на модель поведения, которой придерживается Россия.
«Последние шаги, которые мы предприняли в отношении России - это просто часть наших ответных мер против давней модели поведения, которая делает практически невозможным для нас достижение прогресса в отношениях с русскими в какой-либо форме», - уверен американский политик.
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