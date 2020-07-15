США ввели новые санкции в отношении России

Вечером в среду, 15 июля, стало известно, что власти Соединенных Штатов Америки ввели новые санкции в отношении России.

Уточняется, что речь идет об ограничениях в отношении трех россиян и пяти компаний, которые связаны с предпринимателем Евгением Пригожиным.

В управлении по контролю за иностранными активами Минфина США уточнили, что ограничения связаны с "причастностью" структур и лиц к вооруженному конфликту в Донбассе, а также вмешательству в выборы на территории Соединенных Штатов.

Уточняется, что под американские санкции попали россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, Андрей Мандель (его гражданство не уточняется). Кроме того, ограничения введены в отношении ООО "М Инвест" и связанной с ней Meroe Gold Co. Ltd, а также компаний Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.