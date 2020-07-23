Помпео опубликовал видеообращение, в котором заявил о 50 годах «оккупации» Прибалтики Советским Союзом
23 июля 2020, 22:02[ «Аргументы Недели» ]
Госсекретарь США Майкл Помпео опубликовал видеообращение в соцсети, в котором заявил о «полувековой оккупации» Прибалтики СССР: «в 1940 году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву».
Помпео отметил, что все эти годы «Соединенные Штаты оставались верны признанию суверенитета Балтийских стран и отстаивали их свободу». Госсекретарь назвал 1991 год «освобождением» Прибалтики.
Россия неоднократно поясняет, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени, было на договорной основе и с согласия существовавших в этих республиках властей.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Копенгаген заявил, что США слишком поздно начали активные действия в Арктическом регионе. По словам дипломата, Штаты "опоздали на вечеринку".
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