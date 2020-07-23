Помпео опубликовал видеообращение, в котором заявил о 50 годах «оккупации» Прибалтики Советским Союзом

Аргументы Недели → Политика 13+

23 июля 2020, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]

Майкл Помпео, фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency

Госсекретарь США Майкл Помпео опубликовал видеообращение в соцсети, в котором заявил о «полувековой оккупации» Прибалтики СССР: «в 1940 году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву».

Помпео отметил, что все эти годы «Соединенные Штаты оставались верны признанию суверенитета Балтийских стран и отстаивали их свободу». Госсекретарь назвал 1991 год «освобождением» Прибалтики.

Россия неоднократно поясняет, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР полностью соответствовало нормам международного права того времени, было на договорной основе и с согласия существовавших в этих республиках властей.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Копенгаген заявил, что США слишком поздно начали активные действия в Арктическом регионе. По словам дипломата, Штаты "опоздали на вечеринку".