Помпео признал, что США «немного опоздали на вечеринку в Арктике»

Аргументы Недели → В мире 13+

22 июля 2020, 22:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Датское радио

госсекретарь США Майк Помпео, Mark Thomas/Keystone Press Agency

Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Копенгаген заявил, что США слишком поздно начали активные действия в Арктическом регионе.

На вопрос журналиста "вы опоздали на вечеринку в Арктике?" Майк Помпео ответил: "Да, немного опоздали". Госсекретарь США, однако, подчеркнул, что ничего страшного в этом нет, поскольку он и раньше опаздывал на вечеринки, но это не мешало ему веселиться.

Помпео добавил, что западные ценности, которыми обладают США, дают стране фундаментальное представление о том, что они могут построить крепкую экономику и одновременно поддерживать безопасность. "Мы сделаем это, мы сделаем это в Арктике", – заметил дипломат и добавил, что цели будут достигнуты в процессе противостояния России. Глава Госдепа выразил уверенность в том, что трансатлантический союз реален и могуществен, и, несмотря на то что его члены не оказались в Арктике в самом начале, они "придут туда все вместе" и добьются того, чтобы "все было правильно".