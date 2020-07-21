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Орешкин назвал основную задачу, которую Путин поставил перед кабмином

, 12:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Орешкин назвал основную задачу, которую Путин поставил перед кабмином
Максим Орешкин. Фото: соцсети

Помощник российского президента Максим Орешкин рассказал, какую первоочередную задачу Владимир Путин поставил перед правительством. Ранее глава государства подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года.

Орешкин заявил, что в течение ближайших трех месяцев кабмин будет занят подготовкой изменений в нацпроекты. «Измененные национальные проекты, как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью», - сказал помощник российского лидера.

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