Президент РФ подписал закон об участии граждан в развитии муниципалитетов
20 июля 2020, 18:39[ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин подписал закон об участии граждан в развитии муниципалитетов.
Закон создает правовые основы для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем, говорится в пояснительной записке.
Также отмечается, что особенность таких проектов состоит в том, что они реализуются не только за счет финансовой поддержки из бюджетов, но и «посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций».
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