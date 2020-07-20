Президент РФ подписал закон об участии граждан в развитии муниципалитетов

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20 июля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль. Фото: сайт Госдума РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон об участии граждан в развитии муниципалитетов.

Закон создает правовые основы для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Такие проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан, достигших 16 лет, в решении местных проблем, говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что особенность таких проектов состоит в том, что они реализуются не только за счет финансовой поддержки из бюджетов, но и «посредством внесения добровольных платежей и имущественных взносов граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций».

Ранее Путин отменил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел.