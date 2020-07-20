Путин отменил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
20 июля 2020, 17:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий применение особого порядка судебного разбирательства только уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести.
В пояснительной записке говорится, что дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких, ввиду их повышенной общественной опасности, как правило, являются особо сложными, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в СМИ, что «требует установления на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия».
Ранее особый порядок рассмотрения уголовных дел представлял собой сокращенную процедуру, которая используется, когда фигурант согласен с предъявленным ему обвинением, и суд рассматривает дело без судебного разбирательства.
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