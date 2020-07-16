В Адыгее убийца 16-летней школьницы получил пожизненный срок

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16 июля 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Допрос обвиняемого. Фото: скриншот видео СУ СКР по Республике Адыгея

47-летний майкопчанин приговорен к высшей мере наказания за убийство 16-летней школьницы. Такое решение вынес Верховный суд Адыгеи.

Пропавшую в мае прошлого года лицеистку, не вернувшуюся домой из школы, искали почти полгода. Следователи сумели запеленговать телефон, который ей принадлежал и выйти на след убийцы. Им оказался местный житель, ранее сидевший за аналогичное преступление.

«Он пытался изнасиловать девочку, а когда ничего не вышло, убил ее, и спрятал тело в строительном мусоре, забрав смарт-часы и два мобильных телефона», – сообщили в региональном следкоме.

До вступления приговора в силу осужденный будет находиться в СИЗО.