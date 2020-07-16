В Адыгее убийца 16-летней школьницы получил пожизненный срок
16 июля 2020, 07:37[ «Аргументы Недели» ]
47-летний майкопчанин приговорен к высшей мере наказания за убийство 16-летней школьницы. Такое решение вынес Верховный суд Адыгеи.
Пропавшую в мае прошлого года лицеистку, не вернувшуюся домой из школы, искали почти полгода. Следователи сумели запеленговать телефон, который ей принадлежал и выйти на след убийцы. Им оказался местный житель, ранее сидевший за аналогичное преступление.
«Он пытался изнасиловать девочку, а когда ничего не вышло, убил ее, и спрятал тело в строительном мусоре, забрав смарт-часы и два мобильных телефона», – сообщили в региональном следкоме.
До вступления приговора в силу осужденный будет находиться в СИЗО.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.