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В Адыгее завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней школьницы

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

В Адыгее завершено расследование уголовного дела об убийстве 16-летней школьницы
Оперативный автомобиль Следственного управления. Фото: сайт СКР

Следственное управление СУ СК России по Республике Адыгея завершило расследование уголовного дела в отношении жителя города Майкопа.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней), пп. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием) и п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину)», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 24 мая 2019 года около 12 часов обвиняемый, находясь в безлюдном месте на правом берегу реки Белой в Майкопе, напал на 16-летнюю девушку «с целью её изнасилования», после чего задушил девушку и похитил принадлежавшие ей смарт-часы и два мобильных телефона.

Девушку искали почти полгода. Полиции удалось запеленговать украденный у нее телефон и выйти на подозреваемого, который и показал, где спрятал тело и вещи убитой.

«В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», – говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемый в убийстве – ранее судимый 47-летний местный житель.

Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении главы поселения в Адыгее, где 150 человек заболели COVID после похорон.

ДВа

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