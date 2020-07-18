Глава МИД Китая о США: «Они утратили разум, нравственность и доверие»

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18 июля 2020, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава МИД Китая Ван И, Liu Weibing/XinHua

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И в рамках телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым подверг критике внешнюю политику Соединенных Штатов Америки.

Ван И отметил, что Вашингтон открыто ставит собственные интересы выше других, проявляет эгоизм и применяет "травлю в ее крайней степени". Дипломат также подчеркнул, что власти США перекладывают ответственность и используют пандемию COVID-19 как предлог для очернения других.

"Они уже утратили разум, нравственность и доверие", – заявил глава Министерства иностранных дел КНР и добавил, что Пекин не поддастся ритмам, которые задают антикитайские силы в США.