В Ухане оказались незамеченными больше половины заражений COVID-19
17 июля 2020, 13:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nature
В китайском городе Ухань остались незамеченными от 53 до 87% случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили медики из КНР и Соединенных Штатов Америки.
Исследователи уточнили, что наблюдения и расчеты показывают, что вспышка COVID-19 в китайском городе отличалась высокой скрытностью, а также быстрой скоростью передачи коронавируса. Предполагается, что врачи в Ухане не зафиксировали от 53% до 87% случаев инфицирования, а это свидетельствует о том, что до введения карантина каждый зараженный передавал вирус трем-четырем другим гражданам.
Напомним, к марту текущего года эпидемия коронавируса в Ухане и во всем Китае практически закончилась. Следы заболевания были найдены более чем у 32 тысяч жителей города, причем значительная их часть не смогла выжить после заражения.
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