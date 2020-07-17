Песков назвал Путина самым влиятельным политиком

Аргументы Недели → Политика 13+

17 июля 2020, 11:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства на сегодняшний день является «самым влиятельным действующим государственным деятелем в мире».

«Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего - это, конечно, удача в жизни», - сказал Песков.

Он отметил, что работа позволяет ему каждый день учиться чему-то новому. Песков напомнил, что работает вместе с Путиным с 2008 года. Пресс-секретарь президента добавил, что не считает свою работу ношей.