Песков назвал Путина самым влиятельным политиком

17 июля 2020, 11:48[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства на сегодняшний день является «самым влиятельным действующим государственным деятелем в мире».
«Стать пресс-секретарем, с моей точки зрения, самого блестящего государственного деятеля в мире, самого влиятельного государственного деятеля в мире действующего - это, конечно, удача в жизни», - сказал Песков.
Он отметил, что работа позволяет ему каждый день учиться чему-то новому. Песков напомнил, что работает вместе с Путиным с 2008 года. Пресс-секретарь президента добавил, что не считает свою работу ношей.
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