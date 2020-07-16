Британия пригрозила России вмешаться в выборы

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16 июля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Премьер-министр Великобритании на фото Globallookpress.com/ Xinhua

Лондон заявил, что оставляет за собой право вмешаться в российские выборы в будущем. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рабб. Его цитирует британская пресса.

Громкое и скандальное заявление Доминика Рабба стало продолжением выпада в сторону России. Главный британский дипломат обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы Великобритании в 2019 году. А потом пригрозил встречным политическим ходом.

«Правительство оставляет за собой право ответить соответствующими мерами в будущем», — заявил министр иностранных дел Великобритании.

Лондон утверждает, что Россия купила досье национальной службы здравоохранения Великобритания, а потом передала их лейбористам. На самом деле, документы были опубликованы на одном из сайтов. Автор слива начал активно продвигать эту публкацию в среде журналистов и политиков. Так их и заметили лейбористы.

Имеет Россия к этой истории какое-либо отношение или не имеет, тут бабка надвое сказала. Вообще, Британия уже давно превратилась в мировое посмешище. А этим заявлением Доминика Рабба, Лондон скорее дал себе политического пенделя. Британские власти назвали подобные вбросы «совершенно неприемлимыми». А потом намекнули, что сами непрочь заняться «совершенно неприемлимыми» делами. Это, во-первых.

А во-вторых, если Лондон хочет осуществить вброс закрытых российских документов, это говорит о том, что у Великобритании есть доступ к секретной информации. А это значит в России действует сеть британских шпионов. И после подобных заявлений российская контрразведка должна начать активный розыск этой самой сети.