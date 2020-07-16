Алексей Текслер возглавил рейтинг влиятельных политиков Челябинской области

Аргументы Недели → Политика

16 июля 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Вячеслава Шишкоедова («Южноуральская панорама»)

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг самых популярных политиков Южного Урала.

По словам Андрея Лаврова, представителя АПЭК в Челябинской области, июнь выдался жарким месяцем в политическом смысле. «Это месяц реального и резкого старта предвыборных кампаний — и на уровне Законодательного Собрания ина уровне муниципалитетов, — отметил политолог. — Это месяц подведения итогов праймерез «Единой России», послания Алексея Текслера местному парламенту, годового отчета Натальи Котовой, голосования по поправкам в Конституцию».

Топ-10 политиков возглавил Алексей Текслер, на втором месте председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» В.Ф.Рашников. На третьем — первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин. Четвертое и пятое место поделили между собой начальник управления ФСБ по Челябинской области генерал-майор Сергей Сизов и вице-губернатор Ирина Гехт.

Как и в прошлых рейтингах, группу с сильным влиянием возглавил вице-губернатор Анатолий Векшин. Как отмечают создатели рейтинга, снизил свои позиции по уровню влияния совладелец ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и холдинга «Ариант» Александр Аристов, а также депутат Законодательного собрания Челябинской области, председатель Совета директоров ОАО «ЧТПЗ» Александр Федоров. Продолжает наращивать влияние вице-губернатор Сергей Шаль.

Появились новые имена и в группе политиков со средним влиянием. Это министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин (45-е место) и председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт (50- место).