Германия организует анализ Евросоюзом угроз со стороны России

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14 июля 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Sean Gallup/Keystone Press Agency

Одним из приоритетов Германии во время председательства в Совете ЕС будет анализ военных и гибридных угроз, в частности, со стороны России, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Выступая на заседании комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента министр отметила, что в самом вопросе того, как воспринимать РФ, внутри ЕС можно найти очень разное восприятие угроз, представляемых Россией. Она указала на необходимость выработки единого "стратегического компаса" в том, что касается выстраивания отношений с РФ и другими игроками. По ее мнению, это необходимо, чтобы ЕС стал "более дееспособным во внешней политике и политике безопасности".

Крамп-Карренбауэр сообщила, что поведение Москвы будут анализировать не только в Ливии или Сирии, но также и на Украине, "где до сих пор идут бои и где сохраняется ситуация, когда на территории Европы впервые после Второй мировой войны границы изменили с помощью военной силы".

Ранее в Минобороны Германии призвали выработать общую с НАТО "идею российской угрозы".