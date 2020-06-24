В Минобороны Германии призвали выработать общую с НАТО «идею российской угрозы»

Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 24 июня, заявила, что Североатлантическому альянсу необходимо выработать общее понимание "угрозы", исходящей от России.
В рамках дискуссии на площадке американского аналитического центра Atlantic Council министр заметила, что вопрос того, как НАТО воспринимает Российскую Федерацию и оценивает ее поведение является решающим. Крамп-Карренбауэр убеждена, что самое важное для альянса иметь скоординированную и согласованную идею о понимании угрозы, исходящей от России.
Глава Минобороны Германии добавила, что РФ является важным партнером и соседом, страной, в которой живут замечательные люди, однако, по словам министра, от российского руководства исходит "агрессивная, утверждающая себя политика".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выбирете любой удобный способ оплаты
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.