В Минобороны Германии призвали выработать общую с НАТО «идею российской угрозы»

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24 июня 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Sean Gallup/Keystone Press Agency

Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 24 июня, заявила, что Североатлантическому альянсу необходимо выработать общее понимание "угрозы", исходящей от России.

В рамках дискуссии на площадке американского аналитического центра Atlantic Council министр заметила, что вопрос того, как НАТО воспринимает Российскую Федерацию и оценивает ее поведение является решающим. Крамп-Карренбауэр убеждена, что самое важное для альянса иметь скоординированную и согласованную идею о понимании угрозы, исходящей от России.

Глава Минобороны Германии добавила, что РФ является важным партнером и соседом, страной, в которой живут замечательные люди, однако, по словам министра, от российского руководства исходит "агрессивная, утверждающая себя политика".