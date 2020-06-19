Кремль: Польша может стать угрозой для России, только если предоставит территорию НАТО

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19 июня 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Первый канал

Кремль, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Кремле считают, что Польша может представлять угрозу для Российской Федерации только в том случае, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры Североатлантического альянса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 19 июня, заявил, что сама по себе Польша вряд ли способна угрожать РФ.

Однако, по словам Пескова, как государство, которое готово предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как НАТО, Польша может представлять угрозу для Российской Федерации.