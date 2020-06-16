Президент Польши захотел разместить у себя американские войска из Германии

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16 июня 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: RMF-24

Анджей Дуда на фото Globallookpress.com/ JAREK GORNY via www.imago-images

Польский президент Анджей Дуда выступил с предложением в адрес Трампа. Соединенные Штаты решили вывести часть войск из Германии. И Дуда предложил их разместить в Польше.

Анджей Дуда решил поиграть на последних новостях. Дональд Трамп хочет вывести часть войск из Германии. В польской медийной среде тут же начались спекуляции о возможности их размещения на территории Польши.

«Если будут приниматься решения о передислокации части американских войск из Германии, безусловно, мы в игре», — заявил президент Польши: «Мы всегда говорили, что мы открыты для наших союзников и что американцы, как правило, приветствуются в нашей стране. Поэтому наша открытость — это такой своеобразный вид предложения».

В свою очередь, Вашингтон про Польшу ничего не говорил. Дональд Трамп лишь заявил о сокращении немецкого котингента американских войск до 25 тысяч человек. Предложение Анджея Дуды в Соединенных Штатах услышали, но пока отмахнулись от него, пояснив, что приняли его к сведению.

Президент США ранее заявил о сворачивании военного присутствия американцев в других регионах, пояснив, что Соединенные Штаты теперь отказываются быть мировым жандармом.