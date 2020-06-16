Президент Польши захотел разместить у себя американские войска из Германии

Польский президент Анджей Дуда выступил с предложением в адрес Трампа. Соединенные Штаты решили вывести часть войск из Германии. И Дуда предложил их разместить в Польше.
Анджей Дуда решил поиграть на последних новостях. Дональд Трамп хочет вывести часть войск из Германии. В польской медийной среде тут же начались спекуляции о возможности их размещения на территории Польши.
«Если будут приниматься решения о передислокации части американских войск из Германии, безусловно, мы в игре», — заявил президент Польши: «Мы всегда говорили, что мы открыты для наших союзников и что американцы, как правило, приветствуются в нашей стране. Поэтому наша открытость — это такой своеобразный вид предложения».
В свою очередь, Вашингтон про Польшу ничего не говорил. Дональд Трамп лишь заявил о сокращении немецкого котингента американских войск до 25 тысяч человек. Предложение Анджея Дуды в Соединенных Штатах услышали, но пока отмахнулись от него, пояснив, что приняли его к сведению.
Президент США ранее заявил о сворачивании военного присутствия американцев в других регионах, пояснив, что Соединенные Штаты теперь отказываются быть мировым жандармом.