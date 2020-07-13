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Киев не приемлет закрепление особого статуса Донбасса в Конституции

, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

Киев не приемлет закрепление особого статуса Донбасса в Конституции
Дмитрий Кулеба, Fabrizio Bensch/dpa

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.

По его словам, если это не устраивает Россию, то "это проблема России". Сам особый статус Донбасса он назвал "хотелкой России", а Украина "не бюро удовлетворения "хотелок" других стран".

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Он состоит из десяти статей. В конце 2019 года украинский парламент продлил его до конца текущего года. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

Украина активно использует "наступательную дипломатию", что подтверждают визиты ее делегаций в Берлин и Париж, для придания импульса переговорам в "нормандском формате", заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

НС

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