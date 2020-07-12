В США сообщают о сдавшихся западной разведке ученых из лаборатории Уханя: «общество будет шокировано»

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12 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Daily Mirror

фото: человек в маске, pixabay.com

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил об имеющихся доказательствах вины Китая в распространении COVID-19. Об этом спецслужбам якобы сообщают сами ученые лаборатории Уханя.

Пока сбежавшие в США китайские специалисты не дают комментариев журналистам, но вскоре люди будут шокированы, уверен Бэннон. По словам советника американского лидера, с середины февраля китайские учёные «дезертируют из страны». Некоторые «перебежчики» работают с ФБР, чтобы помочь выстроить дело о возникновении COVID-19.

Специалистка по вирусологии, бежавшая из Китая, обвиняет власти КНР в сокрытии коронавируса.

В Китае образцы коронавируса хранились больше шести лет, сообщает The Sunday Times