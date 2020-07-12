Fox News: вирусолог из КНР «раскрыла тайну» о распространении коронавируса

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12 июля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Ли-Мэн Янь, Фото: Youtube-канал Fox News

Специалистка по вирусологии, бежавшая из Китая, обвиняет власти КНР в сокрытии коронавируса. Женщина прячется в США, опасаясь, как она утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов.

Как утверждает Ли-Мэн Янь, в 2019 году она была одним из первых ученых в мире, занимавшихся изучением нового коронавируса. Уже тогда стало понятно, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку, однако в один момент об этом «все внезапно замолчали». Когда вирусолог попыталась обсудить это со своим руководителем, «он только кивнул». Позднее руководитель просил Ли-Мэн Янь «молчать и быть осторожной», утверждает вирусолог. «Как он предупреждал меня раньше: «Не прикасайтесь к красной линии. У нас будут проблемы, и мы исчезнем».

«Я уже знаю, что произойдет, потому что я знаю о коррупции среди таких международных организаций, как ВОЗ, правительство Китая и Коммунистическая партия Китая, - говорит она. – Так что в основном ... я принимаю это, но я не хочу, чтобы эта вводящая в заблуждение информация распространялась по всему миру».

В то время как Янь пыталась найти свое место в Америке, ее друзья и семья, оставшиеся в Китае, по ее словам, проходили через прессинг. Янь утверждает, что в Китае ее крошечную квартиру перерыли и допросили ее родителей.

Университет Гонконга убрал с сайта ее страницу и, по-видимому, отозвал доступ к ее онлайн-порталам и электронным письмам, несмотря на то, что, по ее словам, она была в утвержденном ежегодном отпуске.

Китайское посольство в США сообщило Fox News, что они не знают, кто такая Янь, и утверждают, что Китай героически справился с пандемией.

Представители ВОЗ отвергли обвинения в сокрытии информации, сообщив, что Янь, Пун и Пейрис никогда не работали непосредственно на эту организацию.

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