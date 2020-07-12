Новая волна уже здесь. Коронавирусная пандемия ускоряется

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 июля 2020, 00:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Несмотря на то, что многие ограничения и карантинные меры отменяются в некоторых странах, общая эпидемиологическая ситуация в мире всё ещё остаётся крайне нестабильной. На сегодня на всём земном шаре зафиксировано более 12 миллионов заболевших коронавирусом.

«Уханьская пробирка» продолжает поражать всё больше и больше людей. В ВОЗ постоянно сообщают об ускорении пандемии. Положение только ухудшается. Больше 550 000 человек уже скончались от осложнений. Пандемия рискует сделать нищими миллиарды людей по всему миру. Экономика многих государств просто не выдерживает столь яростного напора. Особенно серьёзно могут пострадать страны Африки и Индостана. Южная Америка уже познала на себе всю силу инородной болезни. Истинное происхождение вируса до сих пор не установлено.

Из-за пандемии ухудшилась и общая политическая ситуация в мире. Ненависть к Китаю распространилась на многие страны, где деспотия и коммунистические идеи считаются неприемлемыми. Ведь некоторые винят в распространении «ковида» именно Китай. Руководству ВОЗ уже практически никто не доверяет. Недоверие возникло из-за их хаотичной стратегии по борьбе с «ковидом». В январе они активно расхваливали КНР за успешное противодействие вирусу. Потом дирекция ВОЗ заявляла о необходимости ношения масок для всех жителей планеты, а затем сразу же меняла своё решение.

Из-за неэффективной политики и отсутствия хоть какого-то плана США официально отказались от финансирования «здравоохранителей». Трамп считает, что ВОЗ едва ли не напрямую завязаны с правительством Си Цзиньпина. Именно поэтому об истинных причинах появления «ковида» мы всё ещё ничего не знаем.