В Китае образцы коронавируса хранились больше шести лет, сообщает The Sunday Times

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5 июля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sunday Times

летучая мышь, фото: pixabay.com

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, которая генетически весьма близка к SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, могла произойти в Китае еще в 2012 году. Скончались три человека.

В 2012 году в провинции Юньнань было зарегистрировано шесть пациентов с тяжёлой формой пневмонии, которые до этого принимали участие в очистке медной шахты от экскрементов летучих мышей. Первоначально предполагалось, что их состояние вызвано коронавирусом SARS-CoV-1 — возбудителем атипичной пневмонии, эпидемия которой произошла в 2002–2003 годах. Трое заболевших позже скончались, их анализы не подтвердили первоначальный диагноз, поскольку в крови нашли антитела к другому, неизвестному вирусу. По информации британской газеты, образцы потенциально смертельного вируса затем более шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии.

Авторы публикации утверждают, что китайские исследователи, обнаружившие и изучавшие коронавирус под названием RaBtCov/4991, затем сменивший название на RaTG13, умалчивали о возможной связи данного вируса со вспышкой инфекции, которая произошла в 2012 году.

В феврале текущего года в свет вышла публикация о новом коронавирусе, который впоследствии получил название SARS-CoV-2. Как установили ее авторы, он на 96,2% идентичен вирусу RaTG13.

Ранее стало известно, что ученые выявили новые последствия COVID-19 для организма.