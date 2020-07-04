Ученые выявили новые последствия COVID-19 для организма

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 июля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: медик, pixels.com

Профессор Гарвардского университета Тобиас Курт назвал последствия новой коронавирусной инфекции для легких после выздоровления. По его словам, организм не может полностью восстановиться даже через несколько месяцев.

«Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы, – в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя несколько месяцев после болезни», - высказал он.

По его словам, сейчас вирус недостаточно подробно изучен, чтобы с уверенностью сказать, будут ли связанные с ним проблемы со здоровьем хроническими или исчезнут со временем. Курт отметил, что COVID-19 способен влиять сразу на несколько органов. Он добавил, что сравнивать этот «непростой вирус» с обычной простудой было бы неверно.