Ученые выявили новые последствия COVID-19 для организма
4 июля 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Профессор Гарвардского университета Тобиас Курт назвал последствия новой коронавирусной инфекции для легких после выздоровления. По его словам, организм не может полностью восстановиться даже через несколько месяцев.
«Есть пациенты, у которых не проявляется никаких симптомов, но есть и те, кто испытывает проблемы, – в частности, с легкими. Некоторые молодые люди не могут заниматься спортом даже спустя несколько месяцев после болезни», - высказал он.
По его словам, сейчас вирус недостаточно подробно изучен, чтобы с уверенностью сказать, будут ли связанные с ним проблемы со здоровьем хроническими или исчезнут со временем. Курт отметил, что COVID-19 способен влиять сразу на несколько органов. Он добавил, что сравнивать этот «непростой вирус» с обычной простудой было бы неверно.
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