Ученые считают, что коронавирус поражает весь организм человека, и последствия могут сказываться много лет

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28 июня 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

медии-ученые, фото: pexels.com

Американские ученые в разных исследовательских центрах считают, что коронавирусная инфекция COVID-19 поражает весь организм заразившегося человека, а не только легкие, как полагалось первоначально.

В США исследователи решили, что негативные последствия коронавируса могут сказываться на здоровье переболевших людей много лет.

Первые предположения о том, что COVID-19 действует плохо только на органы дыхания, оказались ошибочным. После ряда исследований кардиолог Эрик Тополь из института в калифорнийской Ла Джолла сообщил, что коронавирус дает осложнения и на сердце, на печени и почки. «Сначала мы думали, что это респираторное заболевание. И мы подумать не могли, что воспаление легких – только первая стадия», - цитирует специалиста агентство Reuters. Врач говорит, что последствиями инфекции могут быть ухудшение свертываемости крови, головные боли, головокружение.

Кардиолог Садия Хан из Чикаго отметил, что ученые не ожидали таких масштабных негативных последствий коронавируса. Этот американский врач рассказал, что многие, кто перенес коронавирус и лечился дома, жалуются на усталость, одышку. Медики отмечают, что пока неясно, сколько продлятся последствия.

Считается, что в среднем коронавирус держится в организме человека 2-3 недели. В 10% случаях такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса, остаются даже после лечения, когда тест отрицательный.

Американские исследователи выявили способность коронавируса размножаться в организме человека, протягивая похожие на щупальца нити от пораженных клеток к соседним.