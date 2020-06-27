Ученые обнаружили новую способность коронавируса размножаться в организме человека

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 июня 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

коронавирус, фото: pexels.com

Американские исследователи выявили способность коронавируса размножаться в организме человека, протягивая похожие на щупальца нити от пораженных клеток к соседним.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско считают, что инфекция распространяется по организму как опухоль. На основании этого исследователи определили препараты для лечения рака, которые, возможно, помогут в борьбе с COVID-19.

«Страшные щупальца» медики обнаружили с помощью сверхмощного электронного микроскопа. Руководитель исследования профессор Неван Кроган сообщшл, что эти нити, пробивая оболочку соседних клеток, проводят вирус распространяется по ним, как по трубам. Профессор считает, что таким образом заражением ускоряется.

Медицинский журнал Cell опубликовал изображения 27 июня. Снимки пораженных клеток также сделали ученые из Национального института здоровья США и Фрайбургского университета в Германии.

Ученые-медики отметили, что большинство других вирусов не обладают способностью заражать другие клетки через нити, тянущиеся от пораженных клеток.

Исследователи считают, что некоторые препараты для лечения рака, помогут в борьбе с COVID-19.