Нидерланды хотят подать в суд на Россию из-за сбитого на Донбассе «Боинга»

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10 июля 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: die Zeit

globallookpress.com/ Pavlo Gonchar

Правительство Нидерландии планирует подать иск в Европейский суд по правам человека. Предметом разбирательства стал сбитый авиалайнер MH17. Ответчиком приглашается Россия.

Авторы иска настаивают на вине России за сбитый на Донбассе «Боинг». Он потерпел крушение в 2014 году. Жуткая трагедия унесла жизни 298 человек.

«Справедливость для 298 жертв сбитого рейса MH17, а также их близких, является главным приоритетом кабинета министров», — заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

В России иск уже назван странной инициативой. Судебное разбиртельство по делу еще не завершено. И в реальности, кто сбил «Боинг» неизвестно.